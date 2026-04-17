Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Ясен е съставът на България за европейското първенство по художествена гимнастика

Надпреварата ще се проведе във Варна през месец май.

Гимнастика, състав за ЕП във Варна
Снимка: БФХГ
Управителният съвет на БФ художествена гимнастика изслуша и с решение номер 1, протокол 432 от 17.04.2026 г. утвърди предложението на старши треньора на национален отбор девойки индивидуално Кристина Илиева за състава за Европейското първенство във Варна 2026, което ще се проведе в края на месец май.

За България ще участват Сияна Алекова (обръч), Александра Петрова (топка) и Деа Емилова (бухалки и лента).

Предложението е съобразено с хода на подготовката, моментното състояние на националния отбор, както и с представянето на състезателките на контролни и международни състезания. Взета е предвид и поставената стратегическа цел - постигане на максимален резултат и борба за златен медал.

"На всички състезателки беше предоставена равнопоставена възможност за място в отбора. Изборът е направен въз основа на задълбочен анализ на оценките за трудност и крайните оценки, постигнати в условия на висока конкуренция и в присъствието на международни съдии с висока категория, като водещ критерий е компонентът „трудност“, който има ключово значение за крайния резултат", написаха от федерацията във Фейсбук.

Съставът при жените ще бъде определен допълнително.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
3
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
4
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
5
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
6
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Художествена гимнастика

Ансамбълът на България заема 12-а позиция след първия ден на Световната купа в Баку
Ансамбълът на България заема 12-а позиция след първия ден на Световната купа в Баку
Стилияна Николова е временно на втора позиция в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Баку Стилияна Николова е временно на втора позиция в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Баку
Чете се за: 01:35 мин.
Яница Динева стана шампионка в многобоя при жените на турнира по художествена гимнастика "Нови звезди" Яница Динева стана шампионка в многобоя при жените на турнира по художествена гимнастика "Нови звезди"
Чете се за: 02:22 мин.
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
13085
Чете се за: 01:22 мин.
БФХГ отличи Йоанна Ангелова и Цветелина Арсенова с наградата "Млад треньор на 2025 година“ БФХГ отличи Йоанна Ангелова и Цветелина Арсенова с наградата "Млад треньор на 2025 година“
Чете се за: 01:52 мин.
Николова, Брезалиева и ансамбълът жени ще участват на Световната купа в Баку Николова, Брезалиева и ансамбълът жени ще участват на Световната купа в Баку
Чете се за: 01:40 мин.

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Пари срещу глас: Какви са новите схеми за купуване на гласове
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от схемата OneCoin
Чете се за: 01:00 мин.
По света
