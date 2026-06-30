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Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство

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Спорт
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Първенството стартира утре, България ще играе в Литва

Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство
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Българският национален отбор за жени под 18 години замина за европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. Нашият тим ще е във втора група в Литва. Съперници на състава ни са домакините, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. На латвийска земя ще играят домакините, Италия, Полша, Турция, Белгия, Испания, Чехия и Исландия.

На 1 юли България започва участието си с мач срещу Германия от 15:00 часа. На следващия ден играем с Нидерландия от 12:30 часа, а в петък сме срещу Гърция пак от 15:30 часа. Събота е почивен ден за Европейското. В неделя съперник ни е Литва (17:30 часа), а на следващия ден излизаме срещу Финландия от 12,30 часа. Предстои още един почивен ден. След него завършваме груповата фаза с мачове срещу Франция и Унгария (и двата от 20:00 ч.)

Състав на България:

Разпределители:

Ивайла Рикова – Левски София

Вяра Иванова – Марица

Централни блокировачи:

Антония Станиславова – ЦСКА

Адриана Алексиева – Левски София

Цветомира Велчева – Марица

Елица Георгиева - ЦПВК

Либеро:

Никол Стефанова – Левски София

Емилия Колева – Левски София

Крайни нападатели:

Божидара Иванова – Левски София

Катерина Попова – Марица

Сияна Гендузова – Марица

Зорница Стефанова – Левски София

Една Тодоорова – Волда (Норвегия)

Ивана Петрова – ЦСКА

#Национален отбор по волейбол за жени до 18 г. #Европейско първенство по волейбол за жени под 18 години

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