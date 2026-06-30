Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство

Българският национален отбор за жени под 18 години замина за европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. Нашият тим ще е във втора група в Литва. Съперници на състава ни са домакините, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. На латвийска земя ще играят домакините, Италия, Полша, Турция, Белгия, Испания, Чехия и Исландия.

На 1 юли България започва участието си с мач срещу Германия от 15:00 часа. На следващия ден играем с Нидерландия от 12:30 часа, а в петък сме срещу Гърция пак от 15:30 часа. Събота е почивен ден за Европейското. В неделя съперник ни е Литва (17:30 часа), а на следващия ден излизаме срещу Финландия от 12,30 часа. Предстои още един почивен ден. След него завършваме груповата фаза с мачове срещу Франция и Унгария (и двата от 20:00 ч.)

Състав на България:

Разпределители:

Ивайла Рикова – Левски София

Вяра Иванова – Марица

Централни блокировачи:

Антония Станиславова – ЦСКА

Адриана Алексиева – Левски София

Цветомира Велчева – Марица

Елица Георгиева - ЦПВК

Либеро:

Никол Стефанова – Левски София

Емилия Колева – Левски София

Крайни нападатели:

Божидара Иванова – Левски София

Катерина Попова – Марица

Сияна Гендузова – Марица

Зорница Стефанова – Левски София

Една Тодоорова – Волда (Норвегия)

Ивана Петрова – ЦСКА