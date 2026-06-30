Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство

Първенството стартира утре, България ще играе в Литва
Българският национален отбор за жени под 18 години замина за европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. Нашият тим ще е във втора група в Литва. Съперници на състава ни са домакините, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. На латвийска земя ще играят домакините, Италия, Полша, Турция, Белгия, Испания, Чехия и Исландия.
На 1 юли България започва участието си с мач срещу Германия от 15:00 часа. На следващия ден играем с Нидерландия от 12:30 часа, а в петък сме срещу Гърция пак от 15:30 часа. Събота е почивен ден за Европейското. В неделя съперник ни е Литва (17:30 часа), а на следващия ден излизаме срещу Финландия от 12,30 часа. Предстои още един почивен ден. След него завършваме груповата фаза с мачове срещу Франция и Унгария (и двата от 20:00 ч.)
Състав на България:
Разпределители:
Ивайла Рикова – Левски София
Вяра Иванова – Марица
Централни блокировачи:
Антония Станиславова – ЦСКА
Адриана Алексиева – Левски София
Цветомира Велчева – Марица
Елица Георгиева - ЦПВК
Либеро:
Никол Стефанова – Левски София
Емилия Колева – Левски София
Крайни нападатели:
Божидара Иванова – Левски София
Катерина Попова – Марица
Сияна Гендузова – Марица
Зорница Стефанова – Левски София
Една Тодоорова – Волда (Норвегия)
Ивана Петрова – ЦСКА