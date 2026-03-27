Националният отбор на България за юноши до 17 години надигра Малта във втория си мач в европейските квалификации

Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години записа първа победа в група B2 на европейските квалификации. Възпитаниците на селекционера Светослав Петров надделяха с минималното 1:0 срещу връстниците си от Малта във втория си двубой от групата.

Така „трикольорите“ събраха актив от 4 точки след първите си два мача и се изравниха с Литва на върха в класирането, но литовците са с по-добра голова разлика преди директния мач между двата тима. Азербайджан е трети с 2 точки, а Малта е на последната позиция без точков актив.

В осмата минута българският тим разигра добре отдясно и топката бе подадена към Николай Попов в наказателното поле, който съобразително остави за Максимилиан Лазаров, чийто удар обаче бе отразен от Винсент Табоне. Десет минути по-късно Ястиян Георгиев пробва изстрел от дистанция, преминал покрай гредата.

В 28-мата минута Виктор Добрев засече с глава центриране от левия фланг, но право в ръцете на вратаря на Малта.

Пет минути по-късно по-активната игра на „лъвчетата“ даде резултат и възпитаниците на Светослав Петров поведоха в резултата. Ястиян Георгиев се извиси в наказателното поле при подаване от корнер и насочи добре към обратния ъгъл. Топката се отби в гредата, но след това Андрей Грозданов бе на правилното място, за да добави в мрежата от близо за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Втората част започна с опасен шут на Джейдън Ро, спасен от Алек Здравков.

В 59-ата минута Андрей Грозданов можеше да реализира втори гол, но ударът му от границата на наказателното поле не намери целта. В 73-ата минута капитанът на българския отбор Николай Попов пробва изстрел от дистанция, който обаче също бе неточен. Малко след това и Ернан Ангелов не успя да реализира от изгодна позиция.

Три минути преди края отново Ангелов стреля неточно от около 20 метра.

В другия мач от групата Литва и Азербайджан завършиха при нулево равенство.

В последния си двубой от група B2 селекцията на Светослав Петров среща състава на Литва. Двубоят е на 30 март (понеделник) от 13:00 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.