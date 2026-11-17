Над 10,5 милиона пътници са преминали през летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив през първите девет месеца на 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова по време на националната конференция „Туризъм и транспортна свързаност. Визия, комуникация и реклама – фактори за устойчив растеж“.

„Въздушният транспорт е ключов фактор за развитието на туризма, привличането на инвестиции и подобряването на свързаността на България. Въпреки високите цени на горивата и предизвикателствата в международната обстановка, данните за първите девет месеца на 2026 г. показват добър ръст“, заяви зам.-министър Велинова.

По думите ѝ четирите основни летища в страната са реализирали над 80 000 самолетодвижения и са обработили повече от 16 000 тона товари и поща. Летище „Васил Левски“ – София запазва водещата си позиция с близо 6,8 милиона пътници, което представлява ръст от близо 8% спрямо същия период на 2025 година.

Летищата във Варна и Бургас са обслужили общо над 3,52 милиона пътници. След приключването на рехабилитацията на пистата на Летище Бургас и възобновяването на работата му от 1 май тази година аеропортът е обслужил над 1,7 милиона пътници. През 2026 г. към него са се присъединили две нови авиокомпании, а през следващата година се очаква още една.

Заместник-министър Велинова подчерта, че от 1 януари 2027 г. влиза в сила нова стимулираща схема за летищата във Варна и Бургас, която ще насърчава авиокомпаниите да откриват нови маршрути, да увеличават пътникопотока и да базират самолети на двете летища.

„Работим активно както на регулаторно, така и на дипломатическо ниво за разширяване на въздушната свързаност на България. Целта ни е да привличаме нови превозвачи и да откриваме нови пазари, които да подпомагат развитието на туризма и икономиката“, каза още Христина Велинова.

Тя посочи, че през 2026 г. са проведени процедурите за определяне на превозвачи по редовни международни линии до Ханой, Виетнам и Кувейт, като се очаква полетите да стартират през летния сезон на 2027 г. Продължава и работата с Държавата Катар и Qatar Airways за възстановяване на въздушната линия София – Доха.