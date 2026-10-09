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Над 1200 учители в детски градини и училища в столицата са обучени за реакции при сигнали за заплахи

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Заради зачестилите заплахи напоследък до директорите отново е препратена процедурата за поведение

детска градина
Снимка: Столична община
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Столична община е обучила над 1200 учители за реакция при сигнали за заплахи в училища и детски градини, съобщиха от "Московска" 33.

От общината допълват, че обученията продължават и припомнят, че евакуация се налага само след разпореждане от органите на реда.

Във връзка със зачестилите през последните дни сигнали за бомбени заплахи Столична община повторно изпрати на директорите на детските градини процедурата за поведение и действие при такива ситуации, с конкретни уточнения, съобразени с настоящата ситуация. Представители на общината поддържат постоянна комуникация с компетентните държавни органи, ръководствата на училищата и детските градини, за да осигурят своевременна информация и разяснения.

„При сигнал за заплаха от взривно устройство е важно да се спазва установеният протокол и да се следват указанията на компетентните органи. Самият сигнал не означава автоматично евакуация – ако при проверката не бъде установен съмнителен предмет и органите на реда не разпоредят извеждане на хората, такава мярка не е необходима. Подготовката, спокойствието и добрата координация между институциите са ключови за безопасността на децата и персонала и за недопускане на излишна паника“, заяви заместник-кметът на София по обществен ред и сигурност Лъчезар Милушев.

Всички общински образователни институции разполагат с предварително изготвени планове за сигурност, а действията при подобни ситуации се извършват съгласно националната процедура, утвърдена през 2023 г.

При получаване на сигнал ръководството трябва незабавно да подаде сигнал на спешния телефон 112, да направи оглед на сградата за наличие на съмнителни предмети и да следва указанията на компетентните органи на МВР. В зависимост от конкретните обстоятелства може да бъде предприета евакуация или друга мярка за безопасност.

„Разбираме напълно тревогата на родителите. Когато става дума за сигурността на децата им, те имат право да очакват ясна информация и адекватна реакция. Затова е важно училищата и детските градини да комуникират своевременно с родителите, а всички ние да се доверяваме на проверената информация и да следваме указанията на компетентните органи. Държавата също трябва да поеме своята отговорност – при ситуации, които засягат толкова много деца и семейства, са необходими навременна публична информация и ясни указания към гражданите“, заяви заместник-кметът на София по образование Десислава Желязова.

#детски градини и училища #1200 директори #Столичната община #заплахи #обучение

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