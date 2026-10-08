Над 204 тона храни и стоки от трети държави е спряла БАБХ през септември

През септември в страната не са допуснати 46 пратки с над 204 тона стоки с произход трети държави, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на сайта си.

Проверки са правени за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз.

Сред спряните пратки са такива с пипер, домати и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А и афлатоксини, и фъстъци поради замърсяване с афлатоксини.

Не са допуснати пратки с лешник, плодове и зеленчуци поради незадоволителна идентификационна проверка, пратка с индийски орехчета поради незадоволителна документална проверка и пратка с дървен опаковъчен материал поради липса на маркировка по стандарт 15. Отхвърлена е и пратка със селскостопанска техника, поради незадоволителна документална проверка.

Спряни са и пратки с кисело мляко, рибни продукти и с хранителни добавки.

Създадени са общо 32 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.