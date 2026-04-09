Над 2800 са трудовите злополуки за изминалата година, съобщиха от НОИ

Загубените календарни дни от трудови злополуки за 2025 година са общо 144 008

Трудовите злополуки за изминалата година са над 2800, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Данните са публикувани в първия бюлетин за 2026 г. на институцията.

През 2025 г. в НОИ са декларирани общо 3117 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2826, като 2356 са станали на работното място, а 470 - при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 76, а загубените календарни дни от трудови злополуки за цялата година са общо 144 008.

Най-много трудови злополуки са регистрирани в София – почти 39%, в Пловдив са 10,39 на сто, Варна – 6,67%, София област – 5,36 на сто, Стара Загора – 3,79%. Секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са „Преработваща промишленост“ – 565, „Търговия“ – 383, „Транспорт, складиране и пощи“ – 303, „Строителство“ – 208, „Държавно управление“ – 125, „Образование“ – 101, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 93, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 85, „Добивна промишленост“ – 73, „Административни и спомагателни дейности“– 65 и други, посочват от НОИ.

На работното място и при изпълнение на служебни ангажименти са регистрирани 64 смъртни случаи от общо 76-те смъртни трудови злополуки, a при отиване или връщане от работа - 12. Най-много са инцидентите със смърт в „Транспорт, складиране и пощи“ – 15, „Преработваща промишленост“ – 12, „Строителство“ и „Търговия“ – 9.

В сравнение с данните от предходната година се отчита увеличение на подадените декларации за трудови злополуки, добавят от института. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 20. За сметка на това при отиване или връщане от работа те са се увеличили с 23. Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 12. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2025 г. са с 20 470 по-малко от тези през 2024 г. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2025 г. е почти 51 календарни дни, което е със седем календарни дни по-малко от регистрираното през 2024 г.

