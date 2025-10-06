Над 300 хил. души са засегнати от кризата с боклука в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичното предприятие за третиране на отпадъци пое от вчера двата района "Люлин" и "Красно село"

Криза с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село". Над 300 хил. души са засегнати от проблема.

От общината отказаха да подпишат договор със спечелилата обществена поръчка фирма заради високи цени, а общинската фирма е отказала да изпълнява дейността по почистването. Кризата ще продължи до 19 октомври.

Столичното предприятие за третиране на отпадъци пое от вчера двата района. Общината разположи големи сиви контейнери за изхвърляне на боклука и призова хората да използват контейнерите за разделно събиране, които се извозват по график.

"В момента сме в кризисна ситуация в тези два района, защото ние отказахме да подпишем договор на завишени цени, за разлика от много наши колеги в други райони, които вече го направиха. На първо място искам да апелирам всички да спазват следните правила. Да, такива сиви контейнери има на достатъчно на брой точки, поставени в двата района. Гражданите да следят интерактивната карта на сайта на Столична община, където са обявени всички локации и те се обновяват в реално време. Освен тези големи сиви контейнери, ние продължаваме да обслужваме малките сиви контейнери, които са познати на всички граждани, така че те могат да използват и тях. 10 камиона са на терен и работят. Това, което планираме през тази седмица, е да видим допълнителни мерки, за да повишим този капацитет и да можем адекватно да отговорим на ситуацията. И от тази гледна точка апелирам към гражданите да събират разделно, защото разделното събиране не е нарушено. Всички отпадъци от хартия, картон, стъкло, всички опаковки да бъдат изхвърляни в цветните контейнери", каза Надежда Бобчева, зам.-кмет "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.

Глобите за нарушителите по Закона за управление на отпадъците на физически лица и на юридически лица могат да стигнат до 4000 лв.

"Разпоредили сме екипите на Столичен инспекторат в двата района, които са засегнати от ситуацията с отпадъците. Инспекторите ще работят извънредни смени, нощни, ефективни, така че всички нарушения, които бъдат установени, да бъдат санкционирани с фишове и съответно с актове за установяване. Глобите са съгласно Закона за управление на отпадъците на физически лица и на юридически лица, като могат да стигнат за юридическите лица до 4000 лв. Отделно сме възложили граничните улици и булеварди между двата района с останалите райони да бъдат поети от фирмите в съседните райони, които обслужват. Имаме такава практика, когато извършваме миене и механизирано метене, така че в момента сме възложили това да се случва по този начин. Екипите на столичен инспекторат са 24 часа на терен", Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#"Красно село" #криза с боклука #"Люлин"

