ИЗВЕСТИЯ

Слави Славов: Преди състезанието на опасното място нямаше публика

Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Спортният директор на автомобилното рали по планинско изкачване „Аладжа манастир“ смята, че до катастрофата се е стигнало след човешка грешка.

Спортният директор на автомобилното състезание рали по планинско изкачване „Аладжа манастир“ Слави Славов поясни как протича организацията на сигурността на подобно състезание.

Пилот загуби контрол на автомобила си и катастрофира, като се вряза в публиката. Един човек е загинал, а осем души са ранени.

"Не знам как зрителите са се озовали на това място. Проверявам заедно с отговорника за трасето. Преди състезанието минах оттук и нямаше публика", сподели Славов в интервю за предаването "Денят започва".

Според него катастрофата е следствие на човешка грешка.

"Предния ден имаше тренировка. Пилотите минаха веднъж по трасето, без да им се замерва време, за да бъдат подготвени за състезанието. Пилотът изтърва завоя, натиснал е спирачки. Нямам друго обяснение. Свали предавки доста преди завоя, но не видях гумите да завиват по посока на завоя. Видях как натиска спирачките. Преди състезанието правим тест за алкохол, нямаме възможност да правим тест за наркотици", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна
Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна
Инцидентът е станал на първия завой.
Чете се за: 01:00 мин.
#Денят започва

