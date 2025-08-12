Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица

Повече от 3300 нарушения на допустимата скорост са установени само за седмица на територията на област Благоевград.

Данните са от Областната дирекция на МВР и са засечени чрез седем технически средства, поставени на рискови участъци.

Близо 1000 от нарушенията са в рамките на населени места.

Според гл. инспектор Сергей Алексов, н-к Сектор "Пътна полиция" към ОД МВР - Благоевград обаче основната причина за пътнотранспортните произшествия в региона не е скоростта, а неправилните маневри на пътя.

Очаква се още седем камери за контрол на скоростта да бъдат доставени в близките седмици.