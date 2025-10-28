Над 40 вторични труса след земетресението в Турция, усетено и у нас

Над 40 вторични труса са регистрирани след снощното земетресение в Турция с магнитуд 6,1 по Рихтер. Епицентърът е бил край град Съндъргъ, в област Балъкесир.

По данни на турските власти три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени, но няма жертви. Сградите са били необитаеми, но уплахата е изкарала хората по улиците за часове.

Трусът е бил усетен силно в Истанбул, Бурса, Измир и Текирдаг, както и у нас — в Хасково, Димитровград, Пловдив и Бургас. Епицентърът се намира на около 320 км от Свиленград.

Турция е разположена върху няколко активни сеизмични разлома, които често предизвикват силни земетресения.