Над 600 кг храна без документи са иззети от автомобил с българска регистрация в Свиленград

Над 600 кг храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните - Хасково са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.