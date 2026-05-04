Награждават Левски с титлата след мача с Лудогорец

Левски ще бъде награден за спечелването на титлата в Първа лига след края на мача срещу Лудогорец. Това обявиха „сините“, които от утре ще пуснат и билети за срещата от третия кръг в плейофите на 9 април (събота). Двубоят на столичния тим и „орлите“ ще стартира от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Ето какво написаха от клуба:

"Билетите за двубоя от третия кръг на плейофите в Първа лига срещу Лудогорец, след който отборът ще бъде награден със златните медали за сезон 2025/26, ще бъдат пуснати в продажба в 10:00 часа на 5 май, вторник.

Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба, като ще бъдат налични на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн. САМО ЛЕВСКИ!“

Припомняме, че „сините“ спечелиха своята 27 титла в родния елит. Така отборът, воден от Хулио Веласкес, прекъсна хегемонията на „орлите“ от 14 години на върха в българския футбол.