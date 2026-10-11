Най-малко 72 миньори бяха убити при въздушни удари по златна мина в Судан близо до границата с Египет, предаде Франс прес, като се позова на информация от днес на суданската неправителствена организация "Адвокати за спешни случаи“.

Според организацията атаката е била на египетските военновъздушни сили.

"Атаката, извършена от египетски военни самолети“ в събота, "доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите“, заяви независимата група, която води статистика на загиналите във военните действия в Судан, пояснява АФП.