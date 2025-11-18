БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

"Най-рециклиращият клас" е от Бургас - събра над 4,5 тона отпадъци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Есенното издание на ЕКОКЛАС 2025 се провежда под надслов "Кажи на вашите да рециклират!"

рециклиращият клас бургас събра тона отпадъци
Ученици от Бургас събраха над 4,5 тона отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. В надпреварата се включиха 11 училища, като събраните боклуци ще бъдат рециклирани в нови опаковки, дрехи, мебели или стоки за бита.

Децата от 2 А клас от СУ "Константин Петканов" в Бургас спечелиха приза "най-рециклиращ клас", като те събраха 66 килограма пластмасови бутилки и алуминиеви кенове.

В продължение на месец децата събираха вкъщи всички опаковки от напитки, смачкваха ги и ги предадоха за рециклиране в двора на училището.

В категорията училище, събрало най-много рециклируеми материали на брой ученици, победител е ОУ "Пейо К. Яворов" с 697 ученици, събрали общо 766 килограма.

Победителите получават ваучери за образователната платформа Уча.се и подаръци.

Кампанията е насочена към училищата и има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране и така да помогнат за опазване на околната среда и чистотата на природата и на града, в който живеят.

Есенното издание на ЕКОКЛАС 2025 се провежда под надслов "Кажи на вашите да рециклират!" и се провежда в няколко градове в страната.

