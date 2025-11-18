"Най-рециклиращият клас" е от Бургас - събра над 4,5 тона отпадъци

Ученици от Бургас събраха над 4,5 тона отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. В надпреварата се включиха 11 училища, като събраните боклуци ще бъдат рециклирани в нови опаковки, дрехи, мебели или стоки за бита.

Децата от 2 А клас от СУ "Константин Петканов" в Бургас спечелиха приза "най-рециклиращ клас", като те събраха 66 килограма пластмасови бутилки и алуминиеви кенове.

В продължение на месец децата събираха вкъщи всички опаковки от напитки, смачкваха ги и ги предадоха за рециклиране в двора на училището.

В категорията училище, събрало най-много рециклируеми материали на брой ученици, победител е ОУ "Пейо К. Яворов" с 697 ученици, събрали общо 766 килограма.

Победителите получават ваучери за образователната платформа Уча.се и подаръци.

Кампанията е насочена към училищата и има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране и така да помогнат за опазване на околната среда и чистотата на природата и на града, в който живеят.

Есенното издание на ЕКОКЛАС 2025 се провежда под надслов "Кажи на вашите да рециклират!" и се провежда в няколко градове в страната.