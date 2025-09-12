БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наказаха американски спринтьор за четири години заради допинг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Ерийон Найтън по всяка вероятност ще пропусне Олимпийските игри в Ел Ей.

Ерийон Найтън
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският лекоатлет Ерийон Найтън е наказан за четири години за употреба на забранена субстанция - анаболен стероид, което почти сигурно го вади от сметките от домашните за него Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Спортният арбитражен съд (КАС) заяви, че неговите съдии са уважили отделни жалби на Световната антидопингова агенция и следователите по лека атлетика, които поискаха максимална четиригодишна забрана, след като той беше оправдан от трибунал в САЩ.

От КАС уточниха, че санкцията, която започва днес, е съкратена с повече от два месеца от временното наказание, което Найтън изтърпя миналата година. Забраната трябва да изтече в началото на юли 2028 година, само дни преди откриването на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Миналата година Найтън, чиято коронна дисциплина е спринта на 200 м, получи разрешение да стартира на Игрите в Париж, след като беше оневинен заради положителен тест за тренболон - стероид, използван в животновъдството.

Американската антидопингова агенция разгледа първоначалния случай на Найтън и прие, че той няма вина въз основа на обяснението, че е ял заразено месо.

#Ерийон Найтън #Спортен арбитражен съд (КАС)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
5
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Лека атлетика

Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Световно първенство по лека атлетика Токио 2025: Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са готови за битка Световно първенство по лека атлетика Токио 2025: Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са готови за битка
Чете се за: 02:47 мин.
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 04:15 мин.
Себастиан Коу определи генетичните тестове като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените Себастиан Коу определи генетичните тестове като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените
Чете се за: 04:12 мин.
Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио
Чете се за: 03:42 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото за насилието над 6-годишния Адриан започна отначало
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ