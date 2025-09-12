Наказаха американски спринтьор за четири години заради допинг

Американският лекоатлет Ерийон Найтън е наказан за четири години за употреба на забранена субстанция - анаболен стероид, което почти сигурно го вади от сметките от домашните за него Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Спортният арбитражен съд (КАС) заяви, че неговите съдии са уважили отделни жалби на Световната антидопингова агенция и следователите по лека атлетика, които поискаха максимална четиригодишна забрана, след като той беше оправдан от трибунал в САЩ.

От КАС уточниха, че санкцията, която започва днес, е съкратена с повече от два месеца от временното наказание, което Найтън изтърпя миналата година. Забраната трябва да изтече в началото на юли 2028 година, само дни преди откриването на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Миналата година Найтън, чиято коронна дисциплина е спринта на 200 м, получи разрешение да стартира на Игрите в Париж, след като беше оневинен заради положителен тест за тренболон - стероид, използван в животновъдството.

Американската антидопингова агенция разгледа първоначалния случай на Найтън и прие, че той няма вина въз основа на обяснението, че е ял заразено месо.