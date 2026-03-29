Наказаха Лука Дончич за един двубой

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич беше санкциониран от НБА с лишаване от права за един мач без заплащане заради натрупани 16 технически нарушения от началото на сезона. Това означава, че словенецът няма да бъде на разположение за двубоя срещу Вашингтон Уизардс в понеделник.

Последното му техническо нарушение дойде при победата над Бруклин в петък и автоматично активира наказанието, предвидено в правилника на лигата. Според регулациите, всеки играч, достигнал тази граница, подлежи на санкция, а при нови две технически нарушения след това следва ново отстраняване.

Отсъствието ще има и финансова стойност за Дончич, като се очаква той да загуби приблизително 264 000 долара от възнаграждението си за сезона.

Любопитно е, че от Лейкърс вече веднъж успяха да отменят негово техническо нарушение след обжалване по-рано през март, но този път санкцията остава в сила.

Въпреки това Дончич продължава да бъде сред най-силно представящите се играчи в лигата. През сезона той записва средно по 33.7 точки, 8.2 асистенции и 7.8 борби, като е основен фактор за силното представяне на Лейкърс.