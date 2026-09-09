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НАП отчита значителен ръст на фискалния контрол по границите с Гърция и Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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транспортни блокади западната граница
Снимка: БГНЕС/Архив
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Засилва се фискалният контрол, който НАП извършва на граничните преходи с Гърция и Румъния. Над 9800 са проверените превози на стоки с висок фискален риск от 8 август до 8 септември. За същия период на миналата година са извършени 2700 проверки. Установени са 59 нарушения. Наложени са 162 обезпечителни мерки за над 633 000 евро.

Адриан Василев, началник сектор в ГД "Фискален контрол" НАП: „За същия период на миналата година са 352 000 евро. Като интересен случай имаме спортен автомобил „Ферари“ на стойност 436 000 евро. Тъй като фирмата получател е имала изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителни мерки в размер на 131 000 евро.“

Друг интересен случай е за два автомобила, чиито превоз не е бил предварително деклариран пред органите на НАП. Стойността на автомобилите е 59 000 евро, а за това, че юридическото лице не ги е декларирало, е наложена имуществена санкция в размер на 23 600 евро.

Василев поясни, че законът изисква предварително деклариране на стоките с висок фискален риск. Глобата, която се налага при нарушение, е в размер на 40% от данъчната основа на стоките. Има и 8 случая на опити за заобикаляне на фискалния контрол.

#граничните преходи #румъния #Гърция #НАП #България

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