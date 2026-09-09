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Установиха две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това съобщиха от БАБХ

Установиха две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково
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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две вторично възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в с. Поточница, област Кърджали, и с. Тянево, област Хасково, в които се отглеждат съответно 101 и 504 овце.

Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от агенцията.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнищата. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Кърджали и ОДБХ - Хасково реагират незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координират изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването. Агенцията напомня, че синхронизираните действия на ЦУ на БАБХ, ОДБХ, областните управители и местната власт са от съществено значение за осъществяване на адекватен подход при установяване на заболявания и ликвидиране на констатирани огнища, е посочено в съобщението.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ - 0 700 122 99.

БТА припомня, че преди 5 дни БАБХ констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград.
/ВЙ/

#Шарка по овце и кози #Хасково #Кърджали

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