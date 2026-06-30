НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията

Фалшиви имейли, които обещават възможност за превод на суми към клиенти на НАП, се разпространяват отново в интернет.

Към фалшивото електронно писмо е приложено официално уведомление за плащане с текст, който приканва да се кликне върху линк, за да бъде генерирано плащане на конкретна сума в полза на клиента, след като потвърдите данните си, съобщават от Приходната агенция.

Това е измамен имейл, изпращан от името на НАП, но от адрес: school3@kvz.kubannet.ru, и съдържа измамен линк. При отварянето му компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни.

Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т.н.