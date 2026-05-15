НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли от името на Агенцията

Фалшиви електронни писма, които приканват за задължителна електронна автентикация на имейл с НАП, се разпространяват от името на Национална агенция за приходите.

Като подател на фалшивия имейл е посочена Приходната агенция, а писмото е на бланка на Министрество на електронното управление.

Те се изпращат от електронен адрес infocenter@nra.com, който не е официалният на НАП.

Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите, съобщават в прессъобщение от институцията.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на фишинг атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т.н.