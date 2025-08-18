БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Напълно овладян е пожарът край Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
голям пожар стара загора затвориха пътя пряпорец
Слушай новината

Напълно овладян е пожарът в местността Седми километър край Стара Загора. Това съобщи областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. По думите му нощта е минала спокойно, през цялото време е имало дежурни екипи, които са гасили отделни огнища, в момента на място все още има три екипа.

Областният управител оцени координацията между институциите като отлична. Имаше един изключително добър и ефективен синхрон, коментира той. Д-р Маринов поздрави Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за добрата работа и благодари и на останалите институции за бързата и адекватна реакция. Той подчерта, че готовността на дирекцията е не просто на ниво, а може би над средното за страната.

При пожара са унищожени между 15 и 20 постройки, но все още няма официални данни за материалните щети. Те ще бъдат оповестени, след като приключат процесуално-следствените действия. Разследват се и причините за пожара, като едната основна версия, по която се работи, е човешка небрежност, но към момента не може да се твърди нищо конкретно, каза още областният управител.

#Стара Загора #пожар

Водещи новини

НА ЖИВО: Брифинг на прокуратурата за убийството в Първомай
НА ЖИВО: Брифинг на прокуратурата за убийството в Първомай
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ