Напълно овладян е пожарът край Стара Загора

Напълно овладян е пожарът в местността Седми километър край Стара Загора. Това съобщи областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. По думите му нощта е минала спокойно, през цялото време е имало дежурни екипи, които са гасили отделни огнища, в момента на място все още има три екипа.

Областният управител оцени координацията между институциите като отлична. Имаше един изключително добър и ефективен синхрон, коментира той. Д-р Маринов поздрави Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за добрата работа и благодари и на останалите институции за бързата и адекватна реакция. Той подчерта, че готовността на дирекцията е не просто на ниво, а може би над средното за страната.

При пожара са унищожени между 15 и 20 постройки, но все още няма официални данни за материалните щети. Те ще бъдат оповестени, след като приключат процесуално-следствените действия. Разследват се и причините за пожара, като едната основна версия, по която се работи, е човешка небрежност, но към момента не може да се твърди нищо конкретно, каза още областният управител.