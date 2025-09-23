БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наполи продължава без грешка в първенството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Шампионите се справиха с Пиза в последния мач от четвъртия кръг.

Наполи - Каляри
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наполи победи с 3:2 Пиза в последния мач от четвъртия кръг в италианската Серия „А“. По този начин неаполитанци продължават да бъдат единственият отбор в елита, който е с пълен актив от точки.

В 39-ата минута неаполитанците взеха преднина след удар на Били Гилмор, който се разписва за първи път в мъжкия футбол.

Наполи пропусна да удвои аванса си в 52-ата минута чрез Матео Политано, а след час игра гостите изравниха след точно изпълнение на дузпа от М'Бала Нзола.

В 73-ата минута Спинацола възстанови преднината в полза на домакините, а Лука направи резултата 3:1 с удар в горния ъгъл осем минути преди изтичане на редовното време.

Бразилецът Лоран върна едно попадение за Пица в последните секунди на срещата.

#Серия А 2025/26 #ФК Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
5
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
6
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европейски футбол

Меси поздрави Дембеле за спечелването на Златната топка
Меси поздрави Дембеле за спечелването на Златната топка
Алегри дава почивка на Модрич, първи старт за Нкунку Алегри дава почивка на Модрич, първи старт за Нкунку
Чете се за: 01:17 мин.
Миланов се разписа при равенство на Динамо Миланов се разписа при равенство на Динамо
Чете се за: 00:37 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР) Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Олимпик Марсилия наложи първа загуба на шампиона ПСЖ с ранен гол Олимпик Марсилия наложи първа загуба на шампиона ПСЖ с ранен гол
Чете се за: 01:07 мин.
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ