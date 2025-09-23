Наполи продължава без грешка в първенството

Наполи победи с 3:2 Пиза в последния мач от четвъртия кръг в италианската Серия „А“. По този начин неаполитанци продължават да бъдат единственият отбор в елита, който е с пълен актив от точки.

В 39-ата минута неаполитанците взеха преднина след удар на Били Гилмор, който се разписва за първи път в мъжкия футбол.

Наполи пропусна да удвои аванса си в 52-ата минута чрез Матео Политано, а след час игра гостите изравниха след точно изпълнение на дузпа от М'Бала Нзола.

В 73-ата минута Спинацола възстанови преднината в полза на домакините, а Лука направи резултата 3:1 с удар в горния ъгъл осем минути преди изтичане на редовното време.

Бразилецът Лоран върна едно попадение за Пица в последните секунди на срещата.