Стивън Джерард: Винаги съм готов да помогна на Ливърпул

Бившият капитан на отбора допълни, че не иска Арне Слот да бъде уволнен.
Бившият капитан на Ливърпул Стивън Джерард изрази желанието си да помогне на "червените", които се представят колебливо през сезона до момента. 20-кратните шампиони на Англия се намират на пето място в класирането с 29 точки, като изостават на 10 сред лидера до момента Арсенал.
"Ще бъда напълно честен с вас. Бих помогнал на Ливърпул по всякакъв начин, във всяка минута и всеки ден. Бих помогнал с всичко, но не искам Арне Слот да бъде уволнен. Искам той да оправи всичко, да обърне нещата. Подкрепям Ливърпул и желая всичко най-добро на отбора. Ако Ливърпул се нуждае от моята помощ по някакъв начин, ще бъда там", каза Стивън Джерард, цитиран от Ливърпул Ехо.
На 27 декември "мърсисайдци" приемат Уулвърхямптън в мач от празничната програма във Висшата лига.
Стивън Джерард игра за Ливърпул в периода 1998-2015 година.