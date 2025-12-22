Стивън Джерард: Винаги съм готов да помогна на Ливърпул

Бившият капитан на Ливърпул Стивън Джерард изрази желанието си да помогне на "червените", които се представят колебливо през сезона до момента. 20-кратните шампиони на Англия се намират на пето място в класирането с 29 точки, като изостават на 10 сред лидера до момента Арсенал.

"Ще бъда напълно честен с вас. Бих помогнал на Ливърпул по всякакъв начин, във всяка минута и всеки ден. Бих помогнал с всичко, но не искам Арне Слот да бъде уволнен. Искам той да оправи всичко, да обърне нещата. Подкрепям Ливърпул и желая всичко най-добро на отбора. Ако Ливърпул се нуждае от моята помощ по някакъв начин, ще бъда там", каза Стивън Джерард, цитиран от Ливърпул Ехо.

На 27 декември "мърсисайдци" приемат Уулвърхямптън в мач от празничната програма във Висшата лига.

Стивън Джерард игра за Ливърпул в периода 1998-2015 година.