Милан договори Никлас Фюлкруг

Милан е постигнал споразумение с Уест Хем за нападателя Никлас Фюлкруг, според La Gazzetta dello Sport. 32-годишният германец ще се присъедини към "росонерите" под наем с опция за откупуване.

Играчът ще пристигне в Милано в понеделник вечерта или вторник сутринта и ще премине медицински прегледи тази седмица. Той се е съгласил на малко намаление на заплатата си и не желае да се връща в Уест Хям.

Фюлкруг е записал девет участия във всички състезания този сезон, без да е отбелязал гол. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 8 милиона евро.