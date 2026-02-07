БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Шампионите на Италия победиха Дженоа.

Расмус Хойлунд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наполи постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Дженоа в мач от 24-ия кръг на Серия А, въпреки че завърши срещата с 10 души на терена. Това е втора поредна победа за шампионите, които събраха 49 точки и се утвърдиха на третото място във временното класиране, зад лидера Интер (55) и Милан (50).

Дженоа допусна втора поредна загуба и заема 16-о място с 23 точки, равни с Кремонезе и Парма.

Руслан Малиновский даде преднина на домакините още в 3-ата минута след точно изпълнена дузпа. Наполи обаче обърна резултата до почивката чрез двата бързи гола на Расмус Хойлунд (20) и Скот Мактоминей (22) за 2:1.

Лоренцо Коломбо изравни за Дженоа в 57-ата минута, а в 76-ата Наполи остана с човек по-малко, след втори жълт картон на бразилския защитник Жуан Жезус.

Въпреки числения дисбаланс, Наполи продължи да търси победния гол и в петата минута на добавеното време Хойлунд реализира отсъдената дузпа, с което донесе трите точки при 3:2.

#Расмус Хойлунд #Серия А 2025/26 #ФК Дженоа #ФК Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Европейски футбол

Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона
Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона
Барселона с класически успех над Майорка Барселона с класически успех над Майорка
Чете се за: 01:15 мин.
Арсенал не срещна затруднения в домакинството си на Съндърланд Арсенал не срещна затруднения в домакинството си на Съндърланд
Чете се за: 01:10 мин.
Манчестър Юнайтед надви десетима от Тотнъм за четвърти успех при Майкъл Карик Манчестър Юнайтед надви десетима от Тотнъм за четвърти успех при Майкъл Карик
Чете се за: 01:12 мин.
Осасуна отказа Селта в Ла Лига Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Чете се за: 00:42 мин.
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ