Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време

Наполи постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Дженоа в мач от 24-ия кръг на Серия А, въпреки че завърши срещата с 10 души на терена. Това е втора поредна победа за шампионите, които събраха 49 точки и се утвърдиха на третото място във временното класиране, зад лидера Интер (55) и Милан (50).

Дженоа допусна втора поредна загуба и заема 16-о място с 23 точки, равни с Кремонезе и Парма.

Руслан Малиновский даде преднина на домакините още в 3-ата минута след точно изпълнена дузпа. Наполи обаче обърна резултата до почивката чрез двата бързи гола на Расмус Хойлунд (20) и Скот Мактоминей (22) за 2:1.

Лоренцо Коломбо изравни за Дженоа в 57-ата минута, а в 76-ата Наполи остана с човек по-малко, след втори жълт картон на бразилския защитник Жуан Жезус.

Въпреки числения дисбаланс, Наполи продължи да търси победния гол и в петата минута на добавеното време Хойлунд реализира отсъдената дузпа, с което донесе трите точки при 3:2.