Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски военнослужещи ще напуснат Германия

Съединените щати са водещи в НАТО, въпреки различията, заяви германският канцлер Фридрих Мерц и омаловажи напрежението между него и президента Доналд Тръмп. Пред обществената телевизия ARD Мерц потвърди, че американците остават най-важният партньор в Алианса. Запитан дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат общо със спора между двамата лидери относно стратегията за Иран, Мерц отрече да има връзка.

Съединените щати ще изтеглят много повече от пет хиляди военни, заяви Тръмп. Към момента няма данни дали те ще се предислоцират на изток. Конгресмени от Републиканската партия критикуваха решението, че дава „погрешен сигнал“ на Русия.