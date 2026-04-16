Напрежение в Рома: Раниери и Гасперини с различия за бъдещето на отбора

Вътрешно напрежение се заражда в Рома, след като Клаудио Раниери и Джан Пиеро Гасперини демонстрираха разминавания относно управлението и развитието на отбора.

Само преди година двамата работеха в синхрон, след като Раниери – вече в ролята на съветник – участва в избора на Гасперини за старши треньор. Днес обаче различията им стават все по-видими, особено по отношение на селекцията и представянето на тима.

Гасперини не скри разочарованието си от част от новите попълнения, като подчерта, че е искал повече подсилване в атака 0 зона, в която Рома изпитва сериозни затруднения. От своя страна Раниери заяви, че е готов да се оттегли, ако не бъде необходим, въпреки че остава силно привързан към клуба.

Рома заема шесто място в Серия А и е изправен пред реалната опасност да пропусне участие в Шампионската лига за седми пореден сезон. Предстоящото гостуване на Аталанта, бившия тим на Гасперини, ще бъде ключов тест както за отбора, така и за отношенията в ръководството.