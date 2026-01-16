БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Дачия спечели 13-ия етап за 50-та си победа в най-престижната офроуд надпревара.

Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар
Снимка: БТА
Слушай новината

Насер Ал-Атия направи предпоследната крачка към титлата в автомобилния клас на Рали Дакар, след като спечели 13-ия етап с 50-ата си победа в най-престижната офроуд надпревара. Пилотът на Дачия водеше през голяма част от 311-километровата отсечка между Ал-Хенакия и Янбу, за да спечели пред Мич Гътри от Форд и Тоби Прайс от Тойота.

Ал-Атия се доближи до първото място малко преди стотния километър и изпревари Мич Гътри от Форд, но Матияс Екстрьом оглави класирането на третата контрола. Катарецът обаче си върна челната позиция след близо 50 километра и поддържаше разлика от близо две минути. В крайна сметка той пресече финала 1:04 минути пред Гътри и 1:25 пред Прайс.

Така Ал-Атия спечели 50-а етапна победа в забележителната си кариера, изравнявайки рекорда на Стефан Петерханзел и Ари Ватанен.

В генералното класиране при автомобилистите Ал-Атия води с цели 15:02 минути пред Нани Рома, а Екстрьом, който бе четвърти в предпоследния етап, заема третата позиция с 23:21 минути пасив от катареца. Себастиан Льоб от Дачия е на четвъртото място с още половин минута зад съотборника си.

Рики Брабек от Хонда спечели в мотоциклетния клас и остава в пол позиция за титлата. Той финишира с 3:42 минути пред Лусиано Бенявидес от КТМ, а съотборникът на победителя Тоша Шарейна остана на 12:58 минути за третото място.

Брабек ще започне последния етап в Янбу с преднина от 3:20 минути пред аржентинеца Бенявидес и ако я задържи, той ще донесе девета титла на Хонда в Дакар. Нещо повече - японският конструктор може да класира цели трима пилоти в топ 4, което не е правил от 1986. Другите двама са Шарейна и Скайлър Хаус.

#Насер-Ал Атия #рали Дакар 2026 #Дачия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
3
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
4
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
5
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
6
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Други спортове

Хана Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Хана Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Данаил Димов: БОК е пред угрозата да не може да финансира дейността си Данаил Димов: БОК е пред угрозата да не може да финансира дейността си
Чете се за: 05:30 мин.
Джовани Францони записа първи успех за Световната купа на супергигантския слалом във Венген Джовани Францони записа първи успех за Световната купа на супергигантския слалом във Венген
Чете се за: 02:40 мин.
Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт" Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев
Чете се за: 01:27 мин.
Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя
Чете се за: 07:05 мин.

Водещи новини

Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода" Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Канада и Китай засилват сътрудничеството си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ