Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар

Насер Ал-Атия направи предпоследната крачка към титлата в автомобилния клас на Рали Дакар, след като спечели 13-ия етап с 50-ата си победа в най-престижната офроуд надпревара. Пилотът на Дачия водеше през голяма част от 311-километровата отсечка между Ал-Хенакия и Янбу, за да спечели пред Мич Гътри от Форд и Тоби Прайс от Тойота.

Ал-Атия се доближи до първото място малко преди стотния километър и изпревари Мич Гътри от Форд, но Матияс Екстрьом оглави класирането на третата контрола. Катарецът обаче си върна челната позиция след близо 50 километра и поддържаше разлика от близо две минути. В крайна сметка той пресече финала 1:04 минути пред Гътри и 1:25 пред Прайс.

Така Ал-Атия спечели 50-а етапна победа в забележителната си кариера, изравнявайки рекорда на Стефан Петерханзел и Ари Ватанен.

В генералното класиране при автомобилистите Ал-Атия води с цели 15:02 минути пред Нани Рома, а Екстрьом, който бе четвърти в предпоследния етап, заема третата позиция с 23:21 минути пасив от катареца. Себастиан Льоб от Дачия е на четвъртото място с още половин минута зад съотборника си.

Рики Брабек от Хонда спечели в мотоциклетния клас и остава в пол позиция за титлата. Той финишира с 3:42 минути пред Лусиано Бенявидес от КТМ, а съотборникът на победителя Тоша Шарейна остана на 12:58 минути за третото място.

Брабек ще започне последния етап в Янбу с преднина от 3:20 минути пред аржентинеца Бенявидес и ако я задържи, той ще донесе девета титла на Хонда в Дакар. Нещо повече - японският конструктор може да класира цели трима пилоти в топ 4, което не е правил от 1986. Другите двама са Шарейна и Скайлър Хаус.