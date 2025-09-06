БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Наталия Киселова откри 19-ия Международен панаир на традиционните занаяти в Етъра

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
председателят парламента наталия киселова откри xix международен панаир традиционните занаяти етъра
Снимка: БНТ
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова откри 19-ия Международен панаир на традиционните занаяти в Етъра. В международното изложение – базар тази година се включват около 50 майстори занаятчии от Европа, Азия и Африка, които демонстрират уменията си пред посетителите и предлагат своите ръчно изработени изделия.

Тази година Международният панаир на традиционните занаяти се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която се включи в официалното откриване днес.

По традиция в рамките на събитието се провежда и майсторска надпревара. Тази година тя посветена на изработването на бижута от мъниста. В нея се включват участници от Унгария, Северна Македония, Малта, Румъния, Латвия, Молдова и България, а в младежката секция ще се включат студенти от Националната художествена академия.

Победителят ще бъде обявен на 8 септември по време на Майсторската вечер и ще получи Голямата награда "Сребърна хлопка", посочиха още организаторите. Отличието за Младежката секция е "Бронзова хлопка".

Специални гости на събитието са носители на признанието на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища". Гостите ще могат да се срещнат със Сталин Илиев – майстор по плетене на рибарски такъми от Бургаския залив, Мадлен Божилова – тъкачка с уникални техники за тъкане и предене, представители на читалище "Съгласие – 2007" от село Жабокрът, пазители на традицията по приготвяне на кюстендилски зелник, Йорданка Павлова – майстор килимар, както и майсторите от "Етър" – мутафчията Христо Маринов и шекерджията Боян Минчев.

В програмата на тридневния културен форум са включени и няколко изложби. В експозицията "Новото ценно - Съвременно занаятчийско изкуство от България" ще бъдат представени 41 автори, повечето от които са част от каталога Homo Faber на Международната фондация "Микеланджело". Предвидени са и демонстрации. Показана ще бъде и изложбата „Духът на традициите“, представяща фотоколекция от събития в страната, както и експозицията "Живите човешки съкровища" с куратор проф. д-р Мила Сантова.

Сред акцентите в програмата е и научният форум, посветен на нематериалното културно наследство, с участието на професор от Южна Корея – председател на клъстера "Фолкарт и занаяти" към Мрежата творчески градове на ЮНЕСКО. Предвидена е и музикална програма, както и много работилници за деца и възрастни.

# Наталия Киселова #Етъра #Панаир на занаятите в Етъра #Габрово

