ИЗВЕСТИЯ

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм,...
Чете се за: 02:15 мин.
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

Назначиха Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор за девойки индивидуално

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Това се случи на Управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика.

кристина илиева обяви окончателния състав новия ансамбъл художествена гимнастика девойки
Снимка: БФХГ, Анна Недкова
Кристина Илиева бе назначена за старши треньор на националния отбор за девойки индивидуално по художествена гимнастика. Бившият наставник на ансамбъла за девойки бе назначена от Управителния съвет на федерацията.

"УС утвърждава предложението на актуалния главен треньор Бранимира Маркова и назначава на позицията старши треньор на девойки индивидуално Кристина Илиева за периода 2026-2027 година с точно определени от УС функции с организационен характер", се казва в изявление на централата.

Управителният съвет утвърди предложения от главния треньор Бранимира Маркова състав на национален отбор девойки индивидуално, след проведената през месец юни селекция и начина им на подготовка, както следва:

На централизирана подготовка: Антоанета Цанкова КХГ Авангард, 2011, Сияна Алекова КХГ София Спорт 2017, 2011, Виктория Лилкина КХГ Илиана, 2011, Деа Емилова КХГ Академик, 2011, Александра Петрова КХГ Илиана, 2012, Славея Донова КХГ Илиана, 2012, Анастасия Пономаренко КХГ Грация, 2012 и на децентрализирана подготовка: Радина Стоянова КХГ Левски, 2012, Карина Петрова КХГ Илиана, 2012, Пламена Петрова КХГ Левски, 2012, Светлизара Петкова КХГ Авангард, 2012, Ирена Недева КХГ Чар ДКС, 2012 и София Димова КХГ Локомотив, 2012.

#Кристина Илиева

Весела Димитрова: В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите и най-способните
Весела Димитрова: В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите и най-способните
Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща
Чете се за: 01:37 мин.
България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
Чете се за: 01:37 мин.
Токио 2025: Три от най-бързите жени в историята подновяват съперничеството си на 3000 м. стипълчейз Токио 2025: Три от най-бързите жени в историята подновяват съперничеството си на 3000 м. стипълчейз
Чете се за: 04:17 мин.
Магдалена Вълкова става част от ансамбъла на България Магдалена Вълкова става част от ансамбъла на България
Чете се за: 01:12 мин.
Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
