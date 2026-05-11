Назначиха Людмила Петкова и Росица Желева за зам.-министри на финансите

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева. Това съобщиха от Министерския съвет.

Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменужка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после - повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция.

Росица Велкова-Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите.