НБА наказа Никола Йокич и Джулиъс Рандъл с глоби след напрежение в плейофите

Националната баскетболна асоциация наложи глоби на Никола Йокич и Джулиъс Рандъл след напрежението в края на четвъртия двубой от плейофната серия между Денвър и Минесота в Западната конференция.

Сърбинът беше санкциониран с 50 хиляди долара, докато крилото на Тимбъруулвс ще трябва да заплати 35 хиляди. Решението бе взето от изпълнителния вицепрезидент на НБА по баскетболните операции Джеймс Джоунс ден след срещата, спечелена от Минесота със 112:96. Така "вълците“ поведоха с 3:1 победи в серията.

Инцидентът се разигра в самия край на мача, когато Джейдън Макданиелс реализира лесни точки при вече решен изход. В отговор Никола Йокич го блъсна, което доведе до масово спречкване между играчите на двата отбора.

Джулиъс Рандъл е наказан за това, че е ескалирал ситуацията, след като се е намесил агресивно и е избутал Брус Браун. И двамата баскетболисти получиха технически нарушения и бяха изгонени преди края на срещата.

Ситуацията допълнително нагнети напрежението в серията, която може да приключи още в следващия мач при нов успех за Минесота.