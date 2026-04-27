БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НБА наказа Никола Йокич и Джулиъс Рандъл с глоби след напрежение в плейофите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Звездите на Денвър и Минесота бяха санкционирани за участието си в сбиване в края на четвъртия мач от серията

Слушай новината

Националната баскетболна асоциация наложи глоби на Никола Йокич и Джулиъс Рандъл след напрежението в края на четвъртия двубой от плейофната серия между Денвър и Минесота в Западната конференция.

Сърбинът беше санкциониран с 50 хиляди долара, докато крилото на Тимбъруулвс ще трябва да заплати 35 хиляди. Решението бе взето от изпълнителния вицепрезидент на НБА по баскетболните операции Джеймс Джоунс ден след срещата, спечелена от Минесота със 112:96. Така "вълците“ поведоха с 3:1 победи в серията.

Инцидентът се разигра в самия край на мача, когато Джейдън Макданиелс реализира лесни точки при вече решен изход. В отговор Никола Йокич го блъсна, което доведе до масово спречкване между играчите на двата отбора.

Джулиъс Рандъл е наказан за това, че е ескалирал ситуацията, след като се е намесил агресивно и е избутал Брус Браун. И двамата баскетболисти получиха технически нарушения и бяха изгонени преди края на срещата.

Ситуацията допълнително нагнети напрежението в серията, която може да приключи още в следващия мач при нов успех за Минесота.

#НБА сезон 2026 #Никола Йокич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026"
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Още от: НБА

Сан Антонио е на крачка от полуфиналите в конференцията след силно завръщане на Уембаняма
Сан Антонио е на крачка от полуфиналите в конференцията след силно завръщане на Уембаняма
Хюстън удари Лейкърс и отложи края на серията в НБА Хюстън удари Лейкърс и отложи края на серията в НБА
Чете се за: 02:15 мин.
Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО) Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО) Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)
Чете се за: 05:07 мин.
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО) Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Чете се за: 06:02 мин.
Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Бебето с 1 000 000 левкоцита беше изписано от ИСУЛ
Бебето с 1 000 000 левкоцита беше изписано от ИСУЛ
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След стрелбата във Вашингтон - нападателят се изправя пред съда След стрелбата във Вашингтон - нападателят се изправя пред съда
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Общинските болници са в риск: Липса на кадри, недофинансиране и нови изисквания поставят системата под натиск Общинските болници са в риск: Липса на кадри, недофинансиране и нови изисквания поставят системата под натиск
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Иран с ново предложение за Ормузкия проток Иран с ново предложение за Ормузкия проток
Чете се за: 01:10 мин.
По света
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Опитът за покушение срещу Тръмп - нападателят е изпратил имейл до...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ