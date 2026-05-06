НБА наложи сериозна санкция на звездата на Бостън Селтикс Джейлън Браун, който ще трябва да плати глоба в размер на 50 000 долара заради публични критики към съдийството след отпадането на тима от плейофите, съобщава Reuters.

Браун направи изказванията си непосредствено след загубата със 100:109 от Филаделфия 76ърс в решаващия седми мач от серията в първия кръг на Източната конференция.

В излъчване на живо в платформата Twitch баскетболистът заяви, че още през редовния сезон е бил критичен към съдийството и според него това е оказало влияние върху решенията на арбитрите в плейофната серия. Той изрази недоволство най-вече от отсъжданията при нарушения в нападение срещу него.

29-годишният Браун е сред водещите фигури в лигата – петкратен участник в Мача на звездите и носител на наградата за Най-полезен играч във финалите, когато Селтикс спечели титлата през 2024 година.