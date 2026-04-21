НБА определи реда за изборите след 14-ото място в предстоящия драфт

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада официално обяви реда, по който отборите ще избират играчи в предстоящия драфт на позициите след 14-ата. Подреждането бе финализирано чрез жребий, след като няколко тима завършиха редовния сезон с еднакви показатели.

Съгласно регламента, местата от 15-о до 60-о се определят на база представянето през сезона, като предимство получават отборите с по-слаби резултати. При равен баланс между два или повече тима, редът се уточнява чрез жребий.

В резултат на процедурата бяха оформени шест групи от отбори, сред които Юта спечели предимство пред Сакраменто, Ню Орлиънс – пред Далас, а Финикс изпревари Орландо и Филаделфия, като 76-ърс от своя страна надделяха над Меджик. Торонто получи по-предна позиция спрямо Атланта, Хюстън – пред Кливланд, а Ню Йорк – пред Лос Анджелис Лейкърс.

Остава да бъде изяснен редът за първите 14 избора, който ще стане ясен след традиционната драфт лотария. Тя е насрочена за 10 май и ще определи кой тим ще има шанс да избере най-обещаващите таланти в тазгодишния клас.