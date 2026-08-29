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Небето над Аспаруховия плаж в във Варна ще се бъде сцена за цветни хвърчила

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Днес и утре в морския град ще се проведе 14-ото издание на Международния фестивал на хвърчилата “Въздушни чудеса”

Небето над Аспаруховия плаж в във Варна ще се бъде сцена за цветни хвърчила
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14-ото издание на Международния фестивал на хвърчилата “Въздушни чудеса” ще се проведе днес и утре във Варна. Небето над Аспаруховия плаж в града ще се бъде сцена за огромни цветни хвърчила.

По традиция фестивалът гостува и на други населени места по Черноморието като следва миграционния път на птиците - Виа Понтика. Събитието започна в Синеморец, минава през Варна и ще приключи в Шабла.

Основна част от програмата ще бъдат демонстрациите на международни кайт клубове, които ще представят уникални модели хвърчила, някои от които достигат впечатляващи размери.

Могат да се видят и управляеми спортни хвърчила, изпълняващи сложни фигури във въздуха. Сред най-атрактивните са огромните обемни модели на животни.

Фестивалът “Въздушни чудеса” отправя и послания свързани с чистотата на околната среда и опазването на застрашени видове птици. Началото е 10 часа.

#Аспарухов плаж #хвърчила #фестивал #Варна

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