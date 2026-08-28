Рекордният спринт на китайския робот показва предимствата и ограниченията на хуманоидите

Рекордният спринт на китайския хуманоиден робот „Тиенгун Ултра“ показва не само напредъка в роботиката, но и съществените разлики между начина, по който се движат машините и човешките спринтьори, пише Ройтерс. За разлика от лекоатлетите, които използват стартови блокчета, мускули и сухожилия, роботът започва от изправено положение и разчита на електрически двигатели и скоростни кутии. Според експерти това му позволява да генерира движение по различен начин и да поддържа висока скорост без характерната за човека невромускулна умора.

Снимка: БТА

„Тиенгун Ултра“ използва повече от 50 кратки и бързи крачки при бягането на 100 метра. За сравнение, Юсейн Болт е изминал същата дистанция с 41 крачки при световния си рекорд през 2009 г. Според специалисти по-малките крачки помагат на робота да запазва равновесие, тъй като по-дългата крачка би увеличила риска от падане.

Разработчиците са намалили теглото на части от торса и талията на робота и са подобрили двигателите, обхвата на движение и софтуера за управление. Така машината може да поддържа висока честота на крачките и да не забавя значително в края на дистанцията, както се случва при хората заради физическата умора.

Постижението обаче подчертава и ограниченията на съвременните хуманоиди. След финала роботът не е успял да спре навреме и се е блъснал в предпазна стена. Според експерти бъдещият напредък няма да се измерва само с по-висока скорост, а и със способността на роботите да спират, да променят посоката си и самостоятелно да реагират на препятствия. Според специалисти именно способността за вземане на решения в движение ще бъде по-съществено изпитание за хуманоидите от постигането на още по-висока скорост, допълва още Ройтерс.