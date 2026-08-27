БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 00:20 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Масло с водорасли, с малини или със зелен пипер: Париж се сдоби с първия си бутик, посветен изцяло на млечния продукт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази
масло водорасли малини зелен пипер париж сдоби първия бутик посветен изцяло млечния продукт
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Париж се сдоби с първия си бутик, посветен изцяло на маслото, който предлага на клиентите около 30 разновидности от малки семейни производители във Франция – от класическо и солено до масло с черен пипер, водорасли, див чесън, фини билки и лимон със зелен пипер, предаде Асошиейтед прес.

Бутикът Le Butter Shop отвори врати миналия месец на кратко разстояние пеша от Айфеловата кула. Клиентите могат да дегустират маслото с лъжица, преди да изберат количество от 10-грамово парче до килограмов блок.

За любителите на сладкото се предлагат и по-необичайни варианти с ванилия, малина, ягода и шоколад.

„Повечето хора не очакват да харесат малиново масло или шоколадово масло. И когато го опитат, точно тогава си казват: „О, уау, добре“, казва 34-годишният собственик Ерван Лео, който освен това управлява бизнес, свързан с дегустации на вино.

Франция е сред страните с най-висока консумация на масло в света. По данни на френското министерство на земеделието на човек годишно се падат около осем килограма.

Новият магазин вече привлича както местни жители, така и туристи.

25-годишният Мехрийн Химаят и 27-годишният Салман Бин Ехсан от Дъблин са видели видеоклипове за бутика в социалните мрежи още в Ирландия - страна, известна със своето богато златисто масло. „Дойдохме тук само за да опитаме маслото“, каза Бин Ехсан пред Асошиейтед прес.

За Александра Инколано, 36-годишна жителка на района на Париж, посещението е свързано с предстоящата ѝ сватба. Тя планира да включи дегустация на масло в менюто на празненството.

Маслото има дълбоки традиции във френската кухня, особено в северните и западните части на страната и най-вече в Бретан. Преди появата на хладилниците солта е била използвана за запазването му, а историческото освобождаване на Бретан от френския данък върху солта допринася за запазването на традицията на осоленото бретонско масло. Наследството му продължава да се усеща в местни специалитети като крепове, солен карамел и т.нар. куин-аман (kouign-amann), чието бретонско име означава „маслена торта“, уточнява Асошиейтед прес.

#бутик #масло #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
5
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
6
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Любопитно

Спектакъл, рок концерт и средновековни воински игри ще се проведат на сцената на крепост „Туида“ в Сливен
Спектакъл, рок концерт и средновековни воински игри ще се проведат на сцената на крепост „Туида“ в Сливен
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги? Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги?
Чете се за: 02:47 мин.
Откриха средновековна котва в основите на Константиновия мост в Плевенско Откриха средновековна котва в основите на Константиновия мост в Плевенско
Чете се за: 01:55 мин.
Почина световната звезда Доли Партън Почина световната звезда Доли Партън
21926
Чете се за: 01:07 мин.
Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" е в селекцията на PRIX EUROPA Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" е в селекцията на PRIX EUROPA
Чете се за: 02:17 мин.
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора 2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
11220
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени Прието на първо четене: Една трета от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите? Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са прогнозите на Министерство на финансите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повече полети до Бургас за „Евровизия“: Как ще се...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ