Нефтохимик 2010 (Бургас) с убедителен успех над Пирин (Разлог)

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) надиграха категорично като домакини Пирин (Разлог) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) в мач от 14-ия кръг на шампионата, игран в зала "Бойчо Брънзов". Срещата беше повторение на финала за Купа на България 2026, който бургазлии спечелиха след 3:1 гейма, но този път успехът бе изкован по убедително.

Така съставът на Нефтохимик, воден от Иван Станев, записа девети успех, но остава на 4-о място във временното класиране с 4 загуби и 26 точки.

Тимът на Разлог е на 8-а позиция в подреждането с 6 победи, 7 загуби и 18 точки, с колкото е и 7-ият Монтана, но с по-добро геймово съотношение.

Реализатор за Нефтохимик стана Ади Османович с 18 точки (2 блока, 3 аса). Калоян Балабанов добави 13 точки (2 блока) за успеха.

За Пирин Мариян Наков записа 11 точки. Константин Манолев завърши с 9 точки.