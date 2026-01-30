Нефтохимик 2010 (Бургас) с убедителен успех над Пирин (Разлог)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Реализатор за Нефтохимик стана Ади Османович с 18 точки (2 блока, 3 аса). Калоян Балабанов добави 13 точки (2 блока) за успеха.

нефтохимик 2010 бургас записа убедителна победа пирин разлог
Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) надиграха категорично като домакини Пирин (Разлог) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) в мач от 14-ия кръг на шампионата, игран в зала "Бойчо Брънзов". Срещата беше повторение на финала за Купа на България 2026, който бургазлии спечелиха след 3:1 гейма, но този път успехът бе изкован по убедително.

Така съставът на Нефтохимик, воден от Иван Станев, записа девети успех, но остава на 4-о място във временното класиране с 4 загуби и 26 точки.

Тимът на Разлог е на 8-а позиция в подреждането с 6 победи, 7 загуби и 18 точки, с колкото е и 7-ият Монтана, но с по-добро геймово съотношение.

Реализатор за Нефтохимик стана Ади Османович с 18 точки (2 блока, 3 аса). Калоян Балабанов добави 13 точки (2 блока) за успеха.

За Пирин Мариян Наков записа 11 точки. Константин Манолев завърши с 9 точки.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) #ВК Пирин (Разлог)

