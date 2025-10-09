БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нефтохимик 2010 и Дея Спорт ще спорят на финала за Купата на Бургас

Спорт
Бургаски финал ще определи победителя в тазгодишното издание.

част волейболистите нефтохимик 2010 преминаха функционални изследвания
Снимка: БТА
Нефтохимик 2010 си осигури място на приятелския турнир за Купата н Бургас. Волейболистите на Франческо Кадеду отказа Черно море с 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) на полуфиналите в зала „Бойчо Брънзов“.

В другия полуфинал Дея Спорт се справи с Берое след 3:0 (26:24, 25:23, 25:22).

Двубоят за трофея предстои днес (9 октомври) от 18:30 часа.

Шесткратният шампион на България Нефтохимик 2010 е съорганизатор на надпреварата заедно с Община Бургас и Дея.

#Купа "Бургас" 2025 #ВК Берое Стара Загора #ВК Нефтохимик 2010 #ВК Дея спорт #ВК Черно море Варна

Още от: Български волейбол

Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК
Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК
Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна Кметът на София иска европейското първенство по волейбол през 2026-а да се проведе в София, а не във Варна
Чете се за: 02:52 мин.
ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция
Чете се за: 00:50 мин.
Борислава Съйкова остава в Марица Борислава Съйкова остава в Марица
Чете се за: 00:57 мин.
Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър
Чете се за: 01:45 мин.
Левски победи Славия в контрола преди НВЛ за жени Левски победи Славия в контрола преди НВЛ за жени
Чете се за: 00:45 мин.

