Нефтохимик 2010 и Дея Спорт ще спорят на финала за Купата на Бургас

Нефтохимик 2010 си осигури място на приятелския турнир за Купата н Бургас. Волейболистите на Франческо Кадеду отказа Черно море с 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) на полуфиналите в зала „Бойчо Брънзов“.

В другия полуфинал Дея Спорт се справи с Берое след 3:0 (26:24, 25:23, 25:22).

Двубоят за трофея предстои днес (9 октомври) от 18:30 часа.

Шесткратният шампион на България Нефтохимик 2010 е съорганизатор на надпреварата заедно с Община Бургас и Дея.