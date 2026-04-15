Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Нефтохимик 2010 изравни серията срещу Локомотив Авиа и прати полуфинала в решителен мач

Бургазлии спечелиха с 3:1 у дома, а мястото на финала ще се реши в пети двубой

Снимка: Startphoto.bg
Нефтохимик 2010 изравни полуфиналната серия в НВЛ за мъже срещу Локомотив Авиа, след като се наложи с 3:1 (26:28, 25:20, 27:25, 25:16) като домакин в Бургас.

С успеха тимът от морския град възстанови равенството в серията и така всичко ще се реши в пети мач, който е насрочен за събота от 19:00 часа.

Двубоят предложи сериозна интрига в първите три гейма, като два от тях бяха решени след продължителни разигравания. Нефтохимик успя да наложи леко надмощие и поведе с 2:1 части.

В четвъртия гейм домакините започнаха равностойно, но след средата на частта поеха контрола. При 14:13 Мартин Кръстев реализира ключова блокада, след което бургазлии направиха решителна серия, печелейки седем от следващите осем точки. Кръстев се отличи и с три поредни аса, които наклониха везните окончателно в полза на Нефтохимик.

В заключителните моменти домакините стигнаха до осем мачбола и затвориха срещата още при първата възможност с ас на Калоян Балабанов.

Най-резултатен за победителите бе Рикардо Жуниор с 19 точки, докато за Локомотив Авиа със същия актив се отличи Жулиен Георгиев, а Тодор Вълчев добави 18 точки.

