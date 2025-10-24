Нефтохимик изненада шампиона Левски на старта на волейболното първенство

Отборът на Нефтохимик записа изненадващо убедителна победа с 3:0 гейма при гостуването си на шампиона Левски в среща от първия кръг на новия волейболен сезон при мъжете. В отделните части избраниците на италианския треньор Франческо Кадеду се наложиха с 25:19, 25:20, 25:16.

Домакините бяха без Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов. Кадровите проблеми оказаха своето влияние върху развоя на мача, въпреки няколкото смени, осъществени от щаба на столичани.

Бронзовите медалисти от своя страна превъзхождаха съперника на всички елементи, поддържаха нивото повече от стабилно и закономерно се поздравиха с крайния успех.

В следващия кръг бургазлии посрещат Славия. Мачът е в събота от 18:30 часа. Левски се изправя срещу Пирин (Разлог) от 19:30 часа.



В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26).

Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе.

НВЛ: Левски - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ)