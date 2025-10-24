БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Нефтохимик изненада шампиона Левски на старта на волейболното първенство

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Бургазлии се наложиха с 3:0 гейма в София.

Нефтохимик
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на Нефтохимик записа изненадващо убедителна победа с 3:0 гейма при гостуването си на шампиона Левски в среща от първия кръг на новия волейболен сезон при мъжете. В отделните части избраниците на италианския треньор Франческо Кадеду се наложиха с 25:19, 25:20, 25:16.

Домакините бяха без Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов. Кадровите проблеми оказаха своето влияние върху развоя на мача, въпреки няколкото смени, осъществени от щаба на столичани.

Бронзовите медалисти от своя страна превъзхождаха съперника на всички елементи, поддържаха нивото повече от стабилно и закономерно се поздравиха с крайния успех.

В следващия кръг бургазлии посрещат Славия. Мачът е в събота от 18:30 часа. Левски се изправя срещу Пирин (Разлог) от 19:30 часа.

В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26).

Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе.

НВЛ: Левски - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ)

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Нефтохимик 2010 #ВК Левски София

