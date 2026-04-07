Неймар премина през процедура на коляното в опит да е готов за Мондиал 2026

Старши треньорът на Сантос Кука разкри, че Неймар е преминал през специална процедура на коляното по време на международната пауза, за да подобри физическото си състояние преди предстоящите мачове и евентуалното участие на Световното първенство през лятото.

34-годишният нападател не беше повикан в състава на Бразилия за контролите срещу Франция и Хърватия в края на март, а след това записа участие при победата над Ремо, но пропусна загубата от Фламенго.

"По време на паузата той се подложи на процедура на коляното и не тренира няколко дни. След това започна работа върху сила, скорост и издръжливост. Целта е да бъде в оптимално състояние за серията от мачове до следващата пауза“, заяви Кука.

Наставникът не уточни естеството на интервенцията, но Неймар от години има проблеми с лявото коляно след тежка травма на кръстните връзки. В края на декември той претърпя и лека операция.

Въпреки че вече се завърна на терена, формата му остава колеблива, а селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти все още не е дал ясен сигнал дали ще разчита на него за Мондиала в Северна Америка.