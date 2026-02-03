Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар

15-годишен от Нови пазар е задържан в полицейския арест за кражба на автомобил. Това съобщиха от шуменската полиция.

Около 9.45 часа днес жител на Каспичан спрял пред хранителен магазин в града. Оставил автомобила с включен двигател. Още преди да влезе а търговския обект, видял как колата потегля. Подаден е веднага сигнал за противозаконното отнемане на лек автомобил "Фолксваген" с шуменска регистрация чрез телефон 112. Мъжът съобщил, че водачът е видимо малък и се движи към изхода на града.

Сигналът е подаден към всички екипи. Минути по-късно в Нови пазар полицейски служители засекли автомобила в централната част на града. Подали звуков и светлинен сигнал на водача, но той не спрял, ускорил скоростта си и продължил. Последван е от екипите, като малко по-късно, на ул. "Марица" в града пътните полицаи успели да го спрат така, че да не създава предпоставки за настъпване на произшествия с останалите участници в пътното движение.

При спиране установили, че зад волана е 15-годишен местен жител, а до него на дясната седалка бил 13-годишен, също от Нови пазар. Изяснили, че след като извършил кражбата, непълнолетният минал през едно от училищата в Нови пазар, взел свой приятел и решили да се повозят.

Изпробван е с дръг чек и дрегер за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози и алкохол, пробите му са отрицателни. Не е криминално проявен, но има данни, че е управлявал автомобила на бащата на свой приятел.

Задържан е за срок от 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство. Автомобилът е върнат на собственика.