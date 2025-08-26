БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българинът е поставен под №3 в схемата.

пьотр нестеров втория кръг букурещ
Снимка: БТА
Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 стартира с успех над представителя на домакините Драгош Николае Казаку с 6:1, 6:7(7), 6:2 след малко повече от два часа и половина игра.

22-годишният българин поведе с 4:0 гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той на два пъти навакса пробив пасив, а в тайбрека поведе с 6-3 точки, но пропиля първите си три мачбола, а след това и четвърти при 7-6 и допусна обрат. Така се стигна до решаващ трети сет, в който Нестеров успя да стигне до победата със серия от четири поредни гейма.

За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между румънците Михай Маринеску и Влад Брязу.

# Пьотр Нестеров

