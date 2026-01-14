БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Неустойка за неустойка": Заради спирания на тока във Врачанско потърпевши настояват за компенсации

от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Заради честите аварии по електропреносната мрежа във Врачанско потърпевшите настояват да има клауза в договора "неустойка за неустойка". Какво означава това? При липса на ток потърпевшите да бъдат компенсирани с парична сума, отразена в месечната фактура, така както енергодружеството изисква такса включване към ел. мрежата заради забавено плащане и последвало изключване на абонат.

Честите прекъсвания на тока в зимните дни е истински кошмар за хората във Врачанско. Оплакаха се още, че последната авария не е била отразена в сайта на "ЕРМ Запад" и хората не са знаели, нито причината за липсата на ток, нито кога ще бъде пуснат. Част от кв. "Река Лева" във Враца вече подготвят и колективна жалба до "ЕРМ Запад".

Ирена Чулева: "Не искат да имаме твърдо гориво, но ни принуждават да си търсим по една печка чудо за вкъщи в апартамента."

Тодор Тинковски: "Искаме в законния срок да ни бъде отговорено какви са причините, защото сме в центъра на града и елементарни оправдания не приемаме."

Потърпевшите настояват при изключване на тока да има парична компенсация, като се приспадне определена сума към месечната сметка. Така както, ако потребител е изключен от ел. мрежата заради неплатена сметка, дължи освен сумата от месечната фактура, но и такса за включване.

Ивайло Рацов: "Това да бъде клауза в договора: неустойка за неустойка. Някои хора работят като фрийлансери и вкъщ, и когато една информация е съхранявана в дигитална техника 10 години и тя гръмне и ти изчезнат файловете и целият труд, след това ходи и обяснявай."

От енергодружеството не коментираха исканията на хората, но съобщиха, че до две седмици започва реконструкция на ел. мрежата във Врачанско.

Виктор Станчев, зам.-председател на УС на "ЕРМ Запад": "Започваме да изграждаме резервната връзка за с. Бели извор, с. Власатица, кв. Кулата, с. Нефела, да получат захранване от подстанция Криводол."

През пролетта ще бъдат монтирани и комутационни апарати, с които захранването на тези населени места ще е възможно две подстанции.

#неустойка #колективна жалба #без ток #врачанско

