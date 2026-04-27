Ница измъкна точка в края срещу Марсилия и усложни битката за Европа

Отборите на Олимпик Марсилия и Ница завършиха 1:1 в двубой от 31-вия кръг на френската Лига 1, като гостите стигнаха до равенството в самия край на срещата.

Марсилци направиха нова грешна стъпка в преследването на място в Шампионската лига и остават шести в класирането, на три точки от петия Рен и на четири зад Олимпик Лион и Лил, само три кръга преди края на сезона.

Домакините поведоха в 66-ата минута, когато Пиер-Емил Хойберг се разписа с глава след добре насочено центриране. Играчите на Марсилия контролираха развоя и изглеждаха близо до минимален, но ценен успех.

Развръзката настъпи в 88-ата минута, когато бившият футболист на Марсилия Ели Уаи се разписа от дузпа и донесе точка за Ница.

След равенството тимът от Ница заема 15-о място в подреждането, но увеличи аванса си на пет точки над Оксер – първия отбор под чертата на изпадащите.