Ние недомислени закони няма да гласуваме, заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов

Слави Трифонов разкритикува внесения в парламента закон за охраната от НСО, предложен от ПП-ДБ и внесен от "ДПС - Ново начало". Лидерът на "Има такъв народ" посочва в пост във профила си във фейсбук, че партията му е подкрепила законопроекта на първо четене като знак за политическа воля, но е отказала да гласува прибързаното му приемане на второ четене заради сериозни недомислици в текстовете.

Трифонов подчертава, че ИТН няма да подкрепят закони без реално обсъждане и поправки.

"Искам да съм много ясен. Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме. Това е само и единствено воля на "Има такъв народ", посочва той.