Ника Превц записа световен рекорд в Планица

Истински празник за домакините беляза уикенда в Планица (Словения), където след успеха на Домен Превц при мъжете от Световната купа по ски скокове, сестра му Ника Превц също остави своя отпечатък.

По време на днешната тренировка преди финалното състезание при жените Ника Превц подобри собствения си световен рекорд, след като постигна впечатляващите 242.5 метра – с 6.5 метра повече от предишното ѝ върхово постижение.

Така фамилията Превц вече държи и двата световни рекорда в ски полетите – при жените чрез Ника и при мъжете чрез Домен, който е автор на резултат от 254.5 метра.

Програмата в Планица продължава в събота с отборното състезание при мъжете и финалния старт при дамите, а в неделя предстои и последното индивидуално състезание по ски полети за мъжете.