Никалъс ван дер Мерве се класира осми при юношите старша възраст в старта по часовник на европейското по шосейно колоездене

Никалъс ван дер Мерве се класира осми при юношите старша възраст в старта по часовник на европейското по шосейно колоездене
Никалъс ван дер Мерве се класира на осмо място в индивидуалния старт по часовник при юношите старша възраст на започналото днес във френската провинция Дром европейско първенство по шосейно колоездене.

18-годишният българин, който през миналата седмица зае 13-о място в същата дисциплина на световното първенство в Руанда, даде време от 32 минути и 2.06 секунди по 24-километровото трасе. Ван дер Мерве остана на 1 минута и 12.45 секунди от нидерландеца Мишел Мурис, който с резултат от 30 минути и 49.61 секунди стигна до златния медал. Среброто спечели Конър Мърфи от Ирландия, а с бронза остана датчанинът Юлиус Биркедал.

Останалите български представители в днешния ден заеха места извън първите 25.

При мъжете Борислав Палашев се нареди на 26-а позиция, като изостана със 7 минути и 49.04 секунди от шампиона Ремко Евенепул. Втори след белгиеца, който е световен и олимпийски шампион в дисциплината, завърши италианецът Филипо Гана, а почетната стълбичка се допълни от датчанина Никлас Ларсен.

При жените до 23-годишна възраст Мирослава Стоянова зае 29-о място, като титлата тук бе за италианката Федерика Вентурели. При девойките старша възраст българките Джесика Чан и Ивет Иванова се класираха на 39-о и 46-о място, а шампионка стана испанката Паула Остис Тако.

